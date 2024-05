Coach Darvin Ham sibak sa Los Angeles Lakers

SINIBAK ng Lakers si head coach Darvin Ham.

Maraming miron na ang nagsasabing mag-e-exit na si Ham pagkatapos sipain ng Denver ang Los Angeles sa first-round ng Western Conference 4-1.

Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, kasamang pinasibat lahat ng coaching staff.

Hindi nakapag-deliver ng ring si Ham sa kabila ng loaded na lineup na pinangungunahan nina LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves at D’Angelo Russell.

Tanging banner nila ang inaugural in-season tournament sa Las Vegas noong December.

Nuggets din ang nang-walis sa kanila sa West finals noong isang taon.

“The Los Angeles Lakers have dismissed Darvin Ham as head coach of the Lakers,” panimula ng team sa statement na nilabas nitong Biyernes (Sabado sa ‘Pinas).

Sa dalawang season ni Ham, 90-74 ang LA. Sinalo niya ang iniwan ni Frank Vogel pagkatapos ng 2021-2022 season.

“While this was a difficult decision to make, it is the best course of action following a full review of the season,” ani general manager Rob Pelinka. “This organization will remain unwavering in its commitment to deliver championship-caliber basketball to Lakers fans around the world.”

Sakaling manatili pa sa LA si LeBron sa susunod na season, magiging pang-apat na coach na niya sa pitong taon sa Lakers ang papalit kay Ham. (Vladi Eduarte)