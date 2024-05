Sinuportahan ni CIBAC Party-List Rep. Bro. Eddie Villanueva ang isinusulong ng Commission on Elections’ (Comelec) na higpitan ang candidacy substitution sa 2025 elections upang hindi ito maabuso.

Ayon kay Villanueva, naabuso na umano ang withdrawal ng Certificate of Candidacy at paghain ng substitute candidate tuwing halalan kung kaya’t tamang tuluyan na itong higpitan o ipagbawal.

“The route of candidate substitution via voluntary withdrawal has been abused. This makes a mockery of the sanctity of our election process. This needs to be rectified in order to strengthen our electoral process and restore the faith of the voters in our electoral system,” ayon sa kongresista.

Una nang naghain ng panukala ang CIBAC na layong amiyendahan ang Omnibus Election Code sa pamamagitan ng pag-alis ng opsiyon na substitution by candidate withdrawal.

“We are glad Comelec is in support of such policy direction,” dagdag ni Villanueva.

Base sa panukala ng Comelec, papayagan ang substitution sa panahon ng paghahain ng COC sa Oktubre 1 at 8 pero pagkatapos nito ay bawal na ang substitution. (Eralyn Prado)