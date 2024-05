Christian De Chavez pasiklab sa Valenzuela

HINABLOT ng Valenzuela Classics VACARGO ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa pagtutulungan nina Christian De Chavez at Fil-American guard CJ Payawal upang paalatin ang Negros Muscovados sa iskor na 74-70, habang nailista naman ng Batang Kankaloo Caloocan ang kanilang unang panalo, habang nakasuwag ng tagumpay ang Mindoro Tamaraws sa triple-game header ng sixth Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa Caloocan Sports Complex, Biyernes ng gabi.

Nanguna para sa Valenzuela si dating 3×3 cager De Chavez sa 17 puntos mula sa 5-of-10 sa tres kasama ang tatlong rebounds, habang si dating University of the East guard Payawal ay kumamada ng double-double sa 12 pointts at 12 rebounds kasama ang dalawang steals upang dalhin sa 4-2 kartada ang koponan para sa solong puwesto sa ika-11th place ng 29 team national tournament.

Sumuporta rin para sa Valenzuela sina Dennis Santos na may 10 points at apat na boards, gayundin si dating NLEX Road Warriors big man JR Quinahan na may walong puntos at tatlong rebounds at homegrown Paulo Rivera na may anim.

Bumida naman para sa Caloocan squad si Ronnie Matias sa 14 points sa 6-of-10 shooting kasama ang pitong boards, na sinuportahan ni Jeramer Cabanag sa 10 points upang talunin ang Abra Weavers sa low scoring game na 63-59 sa main game para sa lumapag sa 1-1 marka. Hindi naman sapat ang 18 points ni Wendel Comboy katulong si Roi Sumang sa 11pts para sa Abra na bumagsak sa 3-2 rekord.

Nakabawi naman sa kanilang pagkatalo ang Mindoro (2-4) laban sa Iloilo United Royals sa iskor na 77-70 mula sa mainit na laro ni Kenneth Bono na tumapos ng solong doble pigura sa 25 points at anim na boards, para higitan ang tandem nina dating University of the Philippines Fighting Maroons guard CJ Canino na tumapos ng 22 points at dating De La Salle Green Archers court general Mark Nonoy sa 18 points, pitong boards at tatlong assists na lumapag sa 1-4 kartada matapos ang apat na sunod na pagkatalo. (Gerard Arce)