Nanindigan ang Chinese embassy sa Maynila nitong Sabado na may pinasok na kasunduan ang Philippine military sa China tungkol sa South China Sea o West Philippine Sea.

Tinukoy ng embassy ang Armed Forces of the Philippines (AFP) Western Command na pumayag umano sa ‘new model’ ng management ng pinag-aawayang teritoryo na inaprubahan pa umano ng mga opisyal ng Department of National Defense (DND) at National Security Council (NSC).

Dalawang linggo na ang nakaraan, itinanggi na ng Philippine government na may pinasok na bagong kasunduan sa West Philippine Sea.

“This ‘new model’ announced by the Chinese Embassy is nothing more than a new invention,” wika ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya noong Abril 24.

Pero ayon sa Chinese embassy, lahat ng “communication and negotiation on this subject matter is kept on record in every detail by the Chinese side.”

“The above are facts, not narratives or inventions,” dagdag pa nila.

Nauna nang sinabi ng China na may pinasok silang kasunduan sa panahon ng administrasyong Duterte kung saan ay hindi magpapadala ng barko o aircraft sa Scarborough Shoal at lilimitahan ang pangingisda ng mga Pilipino roon.

Sa bagong statement ng embassy, may ‘new model’ umano ng kasunduang kinasa ang AFP Wescom, DND at NSC.

“Thanks to the ‘new model,’ frontliners of both sides had guidance to follow on how to interact with each other, which made the resupply mission on last February 2 a smooth one,” saad pa nila.