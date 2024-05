SWAK na ngayon sa New Bilibid Prison (NBP) ang negosyanteng si Cedric Lee.

Idiniretso na ito nitong Biyernes ng gabi sa Bilibid matapos siyang hatulan ng guilty gayundin ang mga kapwa akusadong sina Deniece Cornejo, Simeon Raz at Ferdinand Guerrero ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 noong May 2 para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng “It’s Showtime” host na si Vhong Navarro.

Magugunitang nitong Huwebes ng gabi ay boluntaryong sumuko si Lee sa National Bureau of Investigation (NBI) matapos lumabas ang kaniyang warrant of arrest sa kasong serious illegal detention.

Alas-9:00 naman ng gabi kamakalawa nang dumating si Lee sa NBP sa Muntinlupa matapos ihatid ng NBI.

Nauna nang dinala sa NBP ang kapwa akusado ni Lee na si Raz, habang sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City naman dinala ang modelong si Cornejo.

Sa kabila ng kanyang sitwasyon, tiwala si Lee na malalampasan niya ito kapag iniapela na nila ang naging desisyon ng Taguig City court kung saan iginiit niya na walang illegal detention na nangyari.

Magugunitang Marso 2023 nang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagbabasura sa mga kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro dahil sa kakulangan ng katibayan.