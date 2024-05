Pumalo na sa kabuuang 15 katao ang namatay sanhi ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa South Sulawesi, Indonesia.

Bukod sa bilang ng mga nasawi ay tinatatayang 115 katao na ang inilikas.

“A total of 14 residents died due to floods and landslides in Luwu regency, South Sulawesi province,” saad ni Abdul Muhari, spokesperson of Indonesia’s disaster mitigation agency (BNPB), ayon na rin sa ulat.

Sa isa pang lugar sa lalawigan ng South Sulawesi, hindi bababa sa isang tao ang namatay at dalawa pa ang nasugatan sa baha noong Biyernes, ayon pa kay Abdul.

Ayon sa disaster management agency ng bansa nitong Sabado, ang pagbaha sa Luwuk Regency nitong madaling araw ay nakaapekto sa mahigit 1,300 pamilya.

Winasak din ng naturang pagbaha ang aabot sa 1,800 bahay.