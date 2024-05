Baby bump ni Angeline obvious na

May latest video post si Angeline Quinto kung saan pine-flex niya ang pre-Mother’s Day Sale event ng isang delivery app.

Para sa discounted diapers nga iyon.

Pero sabi ng followers, fans ni Angeline, obvious na obvious na ang baby bump ng Kapamilya singer-actress, ha!

May iba naman na akala nagparetoke ng lips si Angeline kaya ang sagot ng isang fan, “Preggy po sya…”

Sunod-sunod na rin ang naging komento ng fans ni Angeline.

Sabi ng isa, “Love you Bhe excited na sa pangalawa sana Girl para Sylvia.”

May comment din na, “Angeline, your baby bump is showing, wow. Praying for your healthy and safe pregnancy. God bless.”

Sabi ng isa pa, “I think it’s a Baby girl kasi very blooming si Angeline.”

Nagkakaisa rin ang fans na the best mother si Angeline kay Sylvio kaya sana nga raw ay may baby #2 na talaga.

Isang malapit naman kay Angeline ang tinanong namin at siya man ay nagsabing halata niyang buntis nga si Angeline.

“Halata na rin naman!” ang dialogue lang nito sa amin.

Well, feeling ko ay buntis naman talaga si Angeline at parang pa-‘soft launch’ na rin niya ang posting na iyon, ha!

Kasi obvious na obvious naman talaga ang baby bump ni Angeline at sigurado naman na aware siya at pinost pa rin niya ang video, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)