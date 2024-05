Matapos ang higit dalawang dekada na paghihintay, nakuha na rin ng 145 dating empleyado ng government-owned media corporation Intercontinental Broadcasting Corporation (IBC-13) ang kanilang retirement pay.

Sa nilabas na statement ng Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado, sa 145 dating empleyado ng IBC-13, 25 sa kanila ay namatay na bago matikman ang kanilang retirement pay.

Ang iba naman ay umiinom na ng regular na maintenance medicine, ang iba ay may iba’t ibang sakit, habang mayroon namang malubha na ang karamdaman.

Binanggit ng PCO na inabot ng 22 taon at 28 management team bago mabayaran ang mga retirado.

Sa kanyang talumpati sa awarding ceremony noong Biyernes, sinabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil na ang pagbabayad ng retirement pay ng mga dating empleyado ng IBC ay isa sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“The President gave the instruction to help resolve their claims as addressing the welfare of media workers is one of the cornerstones of his administration and of the PCO. So it is a great honor for me to be able to be part of this much-awaited and much-deserved awarding of benefits to our colleagues in the media,” saad ni Garafil.

Nagpasalamat naman si IBC-13 President and Chief Executive Officer Jimmie Policarpio sa Senado sa pagpapatibay ng batas para mabayaran ang retirement pay ng mga dating empleyado ng IBC.