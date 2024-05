Sunshine Cruz umaming may depression

Very proud mother si Sunshine Cruz sa kanyang Tres Marias!

Bukod kasi sa ganda ng mga anak niya, eh puro honor students at Dean’s listers pa ang mga ito. Kaya naman full support talaga siya sa mga ito.

Ang mga anak din ang dahilan kung bakit ayaw muna niyang tumanggap ng panibabong acting project.

Gusto raw niyang tutukan ang needs ng kanyang Tres Marias.

Pero kung tumatanggi si Sunshine sa mga teleserye at pelikula, welcome na welcome naman sa kanya ang mag-endorse ng mga produkto.

Mabilis daw kasing gawin ang isang advertising campaign kesa isang pelikula o teleserye.

At dahil na rin sa nagsusumigaw na youthful looks at kaseksihan ni Sunshine ay mabentang-mabenta siya sa mga advertiser.

Sunod-sunod nga ang mga endorsement niya, ha. Kaya dedma muna raw siya sa acting projects.

Puro lock-in shootings, tapings din kasinang mga offer na dumarating sa kanya lately kaya tumanggi na siya sa mga nasabing proyekto.

Actually, noong December pa niya natapos ang ‘Unbreak My Heart’, ang huling serye na ginawa niya.

Busy nga raw siya sa pagtutok sa pag-aaral ng kanyang Tres Marias.

Last year na sa college ng panganay nilang anak ni Cesar Montano na si Angelina. Ang second child naman nilang si Sam ay first year college na.

Next school year naman daw ay magko-kolehiyo na rin ang bunso nilang si Chesca.

At tuwang-tuwa nga si Sunshine dahil nakapasa sa Ateneo de Manila University ang bunsong anak. Dream daw ni Chesca ang makapag-aral sa ADMU kaya super proud ang aktres nang makapasa ang youngest daughter sa nasabing university.

Sa De La Salle University Manila naman nag-aaral sina Angelina at Sam.

Samantala, sa launching ng kanyang bagong endorsement na Thiocell Glutathione Lozenge ay

inamin ni Sunshine na dumadaan din siya sa depression, pero tolerable naman ito at hindi pa raw niya kailangan ang professional help.

“Stay away from negativity. Dina-divert ko lang sa pagwo-workout, pagko-crochet. Dina-divert ko lang sa something that you love to do. ‘Yun ang ginagawa ko, pero wala naman ‘yung professional help. Kaya ko pa naman. I hope kakayanin ko.”

Grabe palang mag-workout si Sunshine, 3 to 4 times a week, para ma-maintain niya lang ang ganda ng kanyang katawan. Gusto naman daw niyang magkaroon ng muscles not just beautiful and firm body.

47 years old na si Sunshine sa July pero mukhang bagets pa rin siya at dahil daw ito sa Thiocell Glutathione Lozenge.

Bongga! (Ogie N. Rodriguez)