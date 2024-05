Pinakilos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Energy (DOE) at Energy Regulatory Commission (ERC) na gumawa ng mga paraan upang mapagaan ang pasanin ng publiko mula sa inaasahang mataas na gastos sa kuryente ngayong tag-init.

Ang direktiba ng Pangulo ay dahil na rin sa nararanasang matinding init ng panahon na nangangahulugan ng mataas na konsumo ng kuryente.

Bilang tugon sa utos, sinabi ni DOE Secretary Raphael Lotilla na hinimok ng DOE at ERC ang mga electricity distribution utility na gamitin ang Anti-Bill Shock Lending Program ng Land Bank of the Philippines upang maging abot-kaya ang presyo ng kuryente sa mga konsyumer.

Sinabi naman ni ERC Chairperson Monalisa Dimalanta na ang lending program ang susi para sa “win-win situation” sa pagitan ng mga electricity distribution utility at mga konsyumer.

“As we confront the challenges of rising temperatures and increased energy demands, we are working closely with other government agencies to ease the burden of Filipino households from the expected surge of electricity costs,” ani Lotilla.

Sa ilalim ng lending program, ang Landbank ang magbibigay ng financing sa mga distribution utility sa concessional rates, upang mapaabot nila ng hanggang siyam na buwan ang dagdag na singil ng hindi kinakailangang ipasa ang borrowing cost sa mga konsyumer na walang kakayahan magbayad ng buong halaga.

Inilunsad ang Anti-Bill Shock Lending Program noong Abril 2023 upang bumaba ang binabayaran sa kuryente ng mga konsyumer. (Aileen Taliping/Prince Golez)