Umaasa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maratipikahan ngayong taon ang Free Trade Agreement (FTA) na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea.

Ipinahayag ito ng Pangulo matapos makapanayam ng Maeil Business Newspaper ng South Korea sa Malacañang.

Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng FTA ay mababawasan ang buwis sa mga produkto ng Pilipinas na iniluluwas sa South Korea sa sandaling malagdaan ng South Korean National Assembly ang kasunduan.

“I think we will get it done. I think we will get it ratified. It’s important to us,” wika ng Pangulo.

Sa ilalim ng free trade policy, ang mga kalakal at produkto na ibinebenta at binibili sa ibang mga bansa ay mababawasan o kung hindi man ay malilibre sa buwis, quota, subsidiya o mga pagbabawal.

Kabilang sa mga produktong iniluluwas ngayon ng Pilipinas sa South Korea ay mga prutas tulad ng abokado at kasama sa listahan ng mga produktong posibleng mabawasan ng taripa sa sandaling niratipika ang FTA. (Aileen Taliping/Prince Golez)