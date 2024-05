Pagpapahalaga sa manggagawang Pinoy

Ang mga manggagawang Pilipino ay mga determinado, matalino, at masipag. Kaya nga marami ang humahanga sa work ethics ng Pinoy.

Saan mang larangan, mula sa food service work hanggang sa mga construction, pulido at maayos magtrabaho.

Pero sa ngayon, hindi sapat ang kanilang kinikita at kulang na kulang rin ang benepisyong natatanggap. Patuloy silang umaaray dahil sa baba ng sahod pero walang awat na nagtataas ang mga presyo ng pangunahing bilihin, pagkain, pati na ang bill sa kuryente. Ang kakarampot na sahod hindi na sumasapat sa pangangailangan ng pamilya.

May mga uri rin ng trabaho na nabuo at lumago dahil sa pandemya. Isang halimbawa nito ang mga delivery riders. Bagama’t lumago ang industriya, tila napapag-iwanan naman ang proteksyon nila sa hanapbuhay.

Kaya panahon na para palawigin ang saklaw ng ating mga batas para sama-samang umunlad ang lahat ng manggagawa, anuman ang kanilang mga ‘raket’ sa buhay: formal man o informal, public man o private, digital man o face-to-face.

Dapat may dagdag na proteksyon at benepisyo para sa ating mga delivery riders, construction workers, at manggagawa sa agriculture sectors na mas nakakararanas ng hirap sa trabaho dala ng matinding init ng panahon. Di matatawaran ang serbisyo nila sa komunidad, pero panganib na ang araw-araw nilang hinaharap.

Pati ang panukala natin sa Senado na P100 umento sa sahod ng minimum wage dapat na ring ipasa. Kahit papaano ay magbigay ng dagdag na sweldo hindi lang sa mga regular na empleyado kundi pati na rin sa mga contractual, sub-contractual, at sa lahat ng nakakatanggap ng minimum na sahod. Pati sana ang panukala na isama ang mga buntis na informal workers sa tulong pinansyal at dagdag na leave. Higit sa lahat, ang pagwawakas sa endo o kontraktwalisasyon.

Ang pagbibigay ng tamang benepisyo sa ating mga manggagawa ay hindi lang obligasyon kundi paraan para ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya. Panahon na para ibigay ito sa kanila.