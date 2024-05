Onsehan sa droga, 2 itinumba

HINIHINALANG may kinalaman sa droga ang pagpatay sa isang lalaki at babae na binaril at natagpuang patay sa isang tulay sa Dasmariñas City, Cavite noong Huwebes nang mada­ling-araw.

Inilarawan ang biktimang lalaki na nakasuot ng grey na short, may taas na 5’2” at payat habang nakaitim na jacket, camouflage na short at may taas na 4’11” ang babae.

Base sa salaysay ng isang saksi sa construction site na malapit sa tulay ng Pala-Pala sa Barangay San Agustin 1, Dasmariñas City Cavite, nakarinig siya ng tatlong sunod-sunod na putok bandang alas-3:35 nang madaling-araw kaya pumunta siya sa barangay para i-report ito.

Naabutan ng mga taga-barangay ang mga biktima na nakabulagta sa lugar malapit sa barracks ng mga construction worker at may mga tama ng bala sa katawan.

Narekober sa lugar ang isang cal. 38 na baril, hinihinalang shabu, weighing scale at mga drug paraphernalia.

Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa kaso at isa sa mga sinisilip na anggulo ay onsehan sa droga. (Gene Adsuara)