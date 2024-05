May 4M monthly listeners na: BINI reynang-reyna sa Spotify

Talagang on the road to the top na ang nation’s girl group na BINI dahil pumalo na sa four million ang kanilang monthly listeners sa Spotify.

Ang BINI rin ang kauna-unahang Pinoy pop group na nakasungkit nito habang ang hit single nila na ‘Pantropiko’ ay nanguna sa Billboard Philippines Songs Chart.

“Looking back po sa mga hard times naming BINI, na parang wala na kaming pag-asa sa life, wala na kaming pag-asa sa career namin — dahil may time po na ganun kami. Pero ngayon, sobrang grabe ‘yung binibigay ni Lord sa amin, ng Blooms sa amin, ng mga tao sa amin. Super duper grateful po kami,” saad ni BINI member Stacey.

Bukod dito, nagpakitang-gilas din sila sa Chinese reality show na ‘Show It All’ kung saan host ang EXO member na si Lay.

Dinumog rin ang grupo sa kanilang nationwide mall shows sa Antipolo, Dagupan, at Zamboanga kung saan libong-libong fans ang nakisaya sa kanilang live performance.

Nakatakda namang dalhin ng BINI ang ‘Pantropiko’ fever sa ‘Star Magic Hot Summer 2024’ na magaganap ngayong May 15.

Makakasama ng grupo ang Kapamilya stars na sina Jake Cuenca, JM de Guzman, Chie Filomeno, Barbie Imperial, at maraming pang iba.

Bongga sa rami ng ganap ang BINI! Talagang abot na ang ‘BINI’ fever mula sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Nakaka-proud na isa sila sa nagiging daan upang lalo pang makilala ang OPM sa global stage.

Very well deserve, BINI! (Dondon Sermino)