Mark Barroca, Magnolia selyado quarters berth

Sa pangunguna nina Ian Sangalang at Mark Barroca, sinalag ng Magnolia ang matinding fightback ng Terrafirma sa dulo para ipreserba ang 108-100 panalo sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena Biyernes ng gabi.

Nakabalik mula two-game slide at nakakadismayang 74-51 loss sa Meralco noong Linggo, angat ang Hotshots sa 6-4 card at nakasiguro na ng puwesto sa best-of-three quarterfinals.

“It’s a bad offensive game sa amin ‘nung Sunday but let’s give credit also to Meralco. That’s their night,” ani coach Chito Victolero. “Sa amin naman we want to get better on our offense. We’ve been practicing the last two days. Hopefully before the playoffs start mas maganda na ‘yung opensa namin.”

Puwedeng umakyat hanggang 3rd o bumaba sa 6th ang Magnolia depende sa resulta ng lima pang laro hanggang bukas sa pagtatapos ng elims. Huling asignatura ng Hotshots ang 5-5 TNT sa Linggo.

Tumapos si Sangalang ng 23 points, 8 rebounds, 4 assists, bumakas si Barroca ng 21 points. Tumapos si Paul Lee ng 17 points, nagpakita rin si veteran center Rafi Reavis na may 10 points, 13 rebounds.

Natapos ang elims campaign ng Dyip sa 5-6 kabuhol ang NorthPort, may tsansa pa silang humirit ng playoff para eighth at last berth sa quarters.

Kinapos ang season-high 32 points – 13 sa fourth – at 8 assists ni Stephen Holt sa Terrafirma. May 14 si Juami Tiongson, tig-13 sina Isaac Go at Javi Gomez de Liano.

Naitulak ng Magnolia ang lead 68-53, naibaba ng Terrafirma sa siyam pagkatapos ng three bago unti-unting binura ang lead.

Huling nagbuhol sa 95-95 sa long-range bomb ni Holt papasok sa 4-minute mark. Kumana ng dalawang sunod na basket sina Sangalang at Reavis, sinagot ng pangatlong tres ni Holt 99-98.

Sumagasa ng layup si Sangalang, sinundan ng five-straight points ni Barroca 106-98 sa final minute. Sablay ang bitaw sa labas ng arc nina Gomez de Liano at Juami Tiongson, pinalitadahan ng free throws ni Lee ang panalo. (Vladi Eduarte)