Magko-concert uli: Sharon Cuneta, Gabby Concepcion inaayos ang ‘gusot’

Napa-OMG as in oh, my gosh talaga kami sa tsinika ng isang source na malapit sa concert producer na si Nancy Yang, ha!

Si Nancy ang producer ng ‘Dear Heart: The Concert’ ng ex-couple na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Si Nancy rin sana ang producer ng ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’ concert nina Sharon, Gabby, na napurnada nga.

Marami ang umasa sa 4th concert nina Sharon, Gabby, na noong February 13 sana isasalang sa MOA Arena, pero nabulilyaso nga ang negosasyon sa pagitan ng mga kampo nina Nancy at Gabby.

Kami mismo na publicist ng first 3 shows nina Sharon at Gabby ay hindi na umaasang magsasama pa uli sa isang concert ang ex-couple. Akala namin ay malabo na ‘yon, pero tsika nga ng source namin, nag-uusap na uli ang mga kampo ni Nancy at ng aktor.

Biglang nagkaroon na uli ng pag-asa na magsama uli sina Sharon at Gabby!

“Noong Thursday, nagsimula na uling mag-usap. Mukhang magkakatuluyan na. Mukhang posible pang magsama sa isang concert sina Sharon at Gabby. Baka kasama pa nga si KC (Concepcion, anak nila).

“Baka hindi lang sa Pilipinas. Baka pati USA at Canada concert tour nila, eh, matuloy na. Ang saya nga!” dagdag na tsika pa ng kausap namin.

Naku, tiyak na matutuwa ang fans ng Sharon-Gabby love team na hindi pa rin sumusuko na mapapanood pa rin nilang magkasama sa concert ang ex-couple, ha!

At ‘yung sinasabing reunion movie na noong una ay fake news, malay natin at baka mapag-usapan din, ha!

Nakakakilig naman kung magkakasama uli sina Sharon at Gabby, ha!

Kahit naman ex na sila, puwede pa rin silang maging friends lalo na nga at may anak sila, si KC.

‘Yun na!