Liza Soberano ni-repost demanda ni Bea Alonzo sa dating manager

Ni-repost ni Liza Soberano nitong Huwebes ng gabi ang tweet ng isang entertainment site tungkol sa pagpa-file ni Bea Alonzo ng cyber libel cases laban kina Ogie Diaz, Cristy Fermin, at mga co-hosts nila sa kani-kanilang online show.

Mababasa ang mga komentong pumapabor sa ginawa ni Liza sa comment section ng mismong X account niya na may 4.8 million followers.

“Rooting for you, Bea!”

“Support si Liza kay Bea!”

“Go, Go lang Bea. It’s about time. We are here behind you.”

“Ikaw talaga ang reyna Bea.”

“Ganyan nga para masampolan talaga sila.”

“Good news ito.”

May mga netizen din na nag-tag ng post ni Liza kay Ogie, sabay tanong kung bakit daw ni-repost ng aktres ang post na iyon ng Fashion Pulis?

Kung marami ang sumang-ayon sa pagre-repost na ito ni Liza, marami rin naman ang nagulat at hindi nagustuhan ang ginawa ng aktres.

Dating manager kasi ni Liza si Ogie. Kahit may hindi raw pagkakaunawaan ang dalawa, sana hindi na lang ito ginawa ng aktres sa kanyang dating tatay-tatayan.

Sabi, hindi raw maganda ang ginawang pagre-repost ni Liza sa demanda ni Bea kina Ogie, Cristy.

Habang sinusulat nga pala ito ay mayroon na ring more than 320 thousand views at 143 repost sa X ang online news na ni-repost ni Liza.

Samantala, mananatiling bukas ang mga pahina ng Abante kung nais linawin ni Liza ang tungkol sa pagre-repost niya sa post ng Fashion Pulis.

Umaasa rin ang Abante na makakakuha ng reaksyon mula kina Ogie at Cristy.