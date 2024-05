Kim Chiu ‘di raw nasaktan sa Xian-Iris relasyon

Matapos ang pagkumpirma ni Xian Lim na may bago na itong karelasyon, tinukso si Kim Chiu ng mga co-host niya sa ‘It’s Showtime’ nitong Biyernes.

Nagsimula ang panunukso kay Kim nang banggitin niyang magaling kumanta ang mga Kim, ha!

Patungkol ito sa ‘Tawag ng Tanghalan Kids Season 2’ grand champion na si Kim Hewitt, na nagbalik sa programa at kumanta.

Humirit naman si Anne Curtis, sabay lapit at yakap kay Kim.

“We love all the Kims and we love you Kimmy,” ani Anne.

Sundot naman ni Vhong Navarro, “Gusto mo bang magsampol Kim?”

“Ano’ng gusto mong kantahin?” hirit na tanong ni Anne.

Saad naman ni Jhong Hilario: “Gusto mo interbyuhin ka na lang namin?”

Sagot sa kanya ni Kim: “Hindi! Huwag ganun, hindi masakit.”

Hirit naman ng mga netizen, obvious daw na ang tinutukoy ni Kim na ‘hindi masakit’ ay ‘yung tungkol sa relasyon ngayon ng ex-boyfriend niyang si Xian kay Iris Lee.

Well, at least obvious din na okey lang naman si Chinita Princess, ‘noh?!

‘Yun na! (Issa Santiago)