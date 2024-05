Jalen Brunson, Knicks pinagbakasyon Sixers

NAHULOG sa net ang go-ahead 3-pointer ni Josh Hart mula sa tuktok at ipinagpag ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 118-115 sa Game 6 ng kanilang East first-round series nitong Huwebes (Biyernes sa ‘Pinas).

Ginasolinahan ng 41 points, 12 assists ni Jalen Brunson ang usad ng Knicks sa conference semis laban sa Indiana, tinalo din ang Milwaukee Bucks sa anim na laro.

Game 1 sa Martes (araw sa Manila) sa Madison Square Garden.

Sa unang pagkakataon, nasa second round ang Knicks sa ikalawang sunod na season sapol noong 1992-2000 seasons.

Umiskor si Brunson ng 40 o higit pa sa huling tatlong laro para maging unang Knick na makagawa nito pagkatapos ni Bernardo King apat na dekada na ang nakakaraan. At siya rin ang unang NBA player na naglista ng 40 sa close-out game kasunod ni Michael Jordan kontra Cleveland noong 1989.

Umayuda ng 23 points, 7 assists si Donte DiVincenzo na 5 for 9 sa 3s, 19 points at 9 rebounds kay OG Anunoby at tumapos si Hart ng 16 markers.

Fouled out si Joel Embiid sa sumunod na posesyon matapos idikit ng kanyang bucket sa 114-113. Sinandwich ng tigalawang free throws nina DiVincenzo at Brunson ang charities ni Tyrese Maxey para selyuhan ang panalo.

“The fourth quarter was just one big play after the next,” bulalas ni Knicks coach Tom Thibodeau.

Exit ang 76ers sa kabila ng 39 poitns, 13 rebounds ni Embiid at 25 points ni Buddy Hield. Tumapos si Maxey ng 17 isang laro matapos magpasabog ng 45 sa Game 5 win. (Vladi Eduarte)