Honey Royse Tubino sakto timpla sa Choco

Standings W L Points

Choco Mucho 2 0 5

Creamline 1 1 4

Petro Gazz 1 0 3

Chery Tiggo 0 2 0

Semis game sa Linggo: (Araneta Coliseum)

4:00pm – Creamline vs Chery Tiggo

6:00pm – Choco Mucho vs Petro Gazz

TAHIMIK lamang ngunit mapanganib na ‘killer’ ang dating miyembro ng national women’s volley team na si Honey Royse Tubino matapos patigasin ang Choco Mucho Flying Titans sa magkasunod na labanan sa semifinals upang lumapit sa finals ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Natagpuan ni Tubino, na dating miyembro ng Cignal HD at Philippine Army, ang kanyang sariling pugad sa Flying Titans sa matahimik nitong napapanahon na ambag na nagtulak sa pagkakapili dito bilang Player of the Game sa magkasunod na laro sa krusyal na semifinals.

Ipinagpatuloy din ng Choco Mucho ang kahanga-hangang pagtakbo patungo sa finals matapos walisin ang Chery Tiggo, 25-20, 25-19, 25-23, upang hawakan ng Flying Titans ang solong pangunguna sa semifinal round.

Nagtala si Tubino ng 17 puntos, kabilang ang 15 na pag-atake at dalawang blocks kahit ipinasok lamang sa ikatlong set, upang ilapit ang Choco sa kampeonatom

“Nagpapalasamat ako kay coach Dante (Alinsunurin) sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Suporta lang kami sa sistema ni coach Dante na hinahanap niya iyung tamang tao sa gusto niyang plano,” sabi ni Tubino.

Nagtulong muli sina Tubino at Sisi Rondina sa ikalawang sunod na panalo na lalong nagpatigas sa kanilang mainit na kampanya matapos na unang pigilin ang 12-sunod na larong sumpa sa pagwawagi sa unang pagkakataon sa kapatid na Creamline Cool Smashers.

“Naka-mindset kami na ibibigay namin ang best namin. Kailangan talaga namin manalo para mas mataas ang points namin para sa finals,” sabi ni Tubino

“Siguro solid din ang samahan saka may tiwala sa bawat isa saka sa program ni Coach Dante, kung ano ang kulang dinadagdagan namin, tiwala lang sa bawat isa. Kung ano man ang kulang sa programa at sistema, sinusuportahan namin ang isa’t isa at nagtutulungan, at nagtitiyaga sa isa’t isa,” dagdag ni Tubino. (Lito Oredo)