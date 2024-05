DonBelle may bonding moment sa May 7

Last week pa nga nakapag-last day taping sina Donny Pangilinan at Belle Mariano para sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Ito ang serye nila para sa ABS-CBN Studios na umeere sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, TFC (The Filipino Channel), at nag-i-stream sa Netflix at iWantTFC.

As of now, sobrang busy ang DonBelle love team, pati ang cast ng ‘Can’t Buy Me Love’, sa kaliwa’t kanang promotions para sa finale nila.

Sa Netflix nga kasi, sa May 7 na ang finale episode streaming nila.

Sa May 8 naman ang finale streaming nila sa iWantTFC.

Sa free TV naman, sa May 10 na sila maggu-goodbye.

Pero may nagtsika sa amin na may bonding ang DonBelle, pati ang ibang mga kasama nila sa ‘Can’t Buy Me Love’, on May 7.

May cast party raw sila.

Pero as of now, wala pa raw detalye kung saan gaganapin ‘yon.

Naku, tiyak na mase-senti na naman sina Donny, Belle sa party na iyon like nung last taping day nila.

Kahit nga kasi nagkaroon ng party after ng taping nila last week ay hindi sila nakuntento at itinuloy nga ang bonding nila sa bahay nina Albie Casiño.

Sa May 7 kaya after ng cast party nila, saan naman dederetso ang DonBelle, pati ang younger cast ng ‘Can’t Buy Me Love’?

Naku, may karapatan namang maging senti sina Donny, Belle dahil pati nga ang fans nila ay nase-senti na rin sa pagtatapos ng kanilang serye, ha! (Jun Lalin)