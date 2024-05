Denice Cornejo bawal bisitahin sa kulungan – Bucor

IPINAGBAWAL ng Bureau of Corrections (BuCor) ang pagdalaw sa modelong si Deniece Cornejo sa kulungan nito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City sa loob ng limang araw matapos itong patawan ng korte sa Taguig City ng 40 taong pagkakakulong kasama ang businessman na si Cedric Lee at dalawang iba pa dahil sa pagkulong at pagbugbog sa TV host at komedyanteng si Ferdinand ‘Vhong’ Navarro.

Ayon kay BuCor Director General Pio Gregorio Catapang, agad na ibiniyahe si Cornejo sa piitan ng mga babae sa Mandaluyong City habang nananatili si Simeon Raz na kasama niyang akusado sa Reception and Diagnostic Center ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City.

Aniya, ilalagay muna sila sa quarantine cell at hindi puwedeng dalawin ng kahit na sino sa loob ng limang araw.

Kasunod nito ay isasailalim naman sila sa medical, sociological, psychological, educational at classification process sa loob ng 55 araw.

Samantala, sinabi ni Catapang na hindi na pinapayagan ang NBP na tumanggap ng mga PDL dahil sa isinasagawang decongestion program sa mga prison facility sa buong bansa.

Dahil dito’y inatasan ni Catapang si NBP Superintendent Chief Inspector Roger Boncales na alamin kung saang kulungan maaaring dalhin ang grupo ni Lee.

Kinumpirma rin ni Catapang na hindi pa nila natatanggap ang commitment order ng korte para kay Lee na sumuko sa National Bureau of Investigation (NBI) noong Huwebes nang gabi.

Hinatulan ng korte na guilty sina Lee, Cornejo, Raz at Ferdinand Guerrero mula sa kasong illegal detention for ransom na isinampa laban sa kanila ni Navarro.