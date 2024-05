Mariing binatikos ni Senador Cynthia Villar ang mga kongresista at Department of Agriculture (DA) na nagnanais na amiyendahan ang Rice Tariffication Law (RTL).

“Hindi nila alam yung problema ng rice farmers. These Rice Tariffication Kaw and Rice Competitiveness Enhance Fund (RCEF) was based on Philippine Institute of Development Study, it’s not my theory….And I guess provided the solution,” pahayag ni Villar, chairperson ng Senate committee on agriculture and food, sa panayam ng mga reporter.

“Minsan hindi nila naiintindihan `pag nagsasalita sila,” dagdag pa niya.

Nauna nang sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nais nilang amiyendahan ang RTL para ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority (NFA) na magbenta ng bigas.

Sa briefing sa Kamara de Representantes, nanawagan din si DA Undersecretary Christopher Morales sa mga mambabatas na ibalik sa NFA ang kapangyarihan na mag-angkat sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon na hindi naman nabanggit.

Paliwanag naman ni Villar, tinanggal ang kapangyarihan ng NFA na mang-angkat matapos lumabas sa imbestigasyon ng Senado na nabigo silang maparami ang suplay ng bigas mula sa lokal na produksiyon, gayundin ang pagpapababa ng presyo nito.

“Tinanggal nga `yun eh kasi… alam mo, dati.. Ang NFA siya ang nag-import exclusively ng bigas and napansin ng gobyerno na hindi nagmumura ang bigas in spite na sila walang tariff,” sabi ni Villar.

Nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang RTL noong 2019. Nakasaad sa batas ang pagbuo ng RCEF upang palakasin ang competitiveness ng mga magsasaka ng bigas at madagdagan ang kanilang kita sa gitna ng liberalisasyon sa kalakalan ng bigas.

Giit pa ni Villar na wala namang natatanggap na reklamo tungkol sa RCEF.

“Wala akong nadidinig na nagrereklamo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. In fact, tuwang-tuwa sila dito kasi finally magiging mechanized na sila at maganda ang seeds nila,” diin ng senador.

Kaugnay nito, umapela ang mga kongresista kay Villar na payagan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap na pamilya na makabili ng bigas sa murang halaga.

Ayon kay House Assistant Majority Leader at Nueva Ecija Rep. Mikaela Angela Suansing, ang isyu ng posibleng korapsyon sa NFA sa muli nitong pagbebenta ng bigas ay hindi dapat pumigil sa pagkakaroon ng publiko ng murang bigas.

Ayon kay Suansing, may mga paraan na maaaring ilagay sa panukalang amyenda sa RTL upang mapigilan ang korapsiyon sa NFA.

Naniniwala naman si House Deputy Majority Leader at Isabela Rep. Faustino Dy V na kung magkakaroon na ng NFA rice sa mga palengke ay mahahatak din nito pababa ang presyo ng commercial rice. (Dindo Matining/Billy Begas/Eralyn Prado)