Inalarma ng mga awtoridad ang mas matinding cyberattack na posibleng isagawa ng mga foreign cyberthreat group lalo na sa nalalapit na 2025 midterm elections.

“Cyberattacks are anticipated in the midterm 2025 and 2028 national elections,” base sa presentasyon ng National Security Cluster Communications ng “Bagong Pilipinas” Media Engagement and Workshop na ginanap sa Philippine Merchant Marine Academy (PMMA) sa Zambales noong Huwebes.

Maaari umanong makaapekto ang mga cyberattack sa pagkakaroon ng mapayapa at maayos na eleksyon.

Babala pa ng mga awtoridad na isa ring banta ang paggamit ng artificial intelligence (AI) na maaaring lumikha ng pagkakahati-hati ng mamamayan at magdulot ng kaguluhan sa halalan.

Manggagaling umano sa “foreign adversaries” ang banta ng cyberattack sa bansa habang papalapit ang eleksiyon. (PNA)