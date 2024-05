Chenie Tagaod, FEU hihirit ng do-or-die

Semis game Sabado: (Araneta Coliseum)

4:00pm – National University vs FEU

(***Lady Bulldogs may twice-to-beat)

KAILANGAN ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na magdoble kayod sina Faida Bakanke, Chenie Tagaod at Gerzel Petallo upang masungkit ang panalo kontra last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs sa semifinals ng UAAP Season 86 women’s volleyball tournament na lalaruin sa Smart Araneta Coliseum, Sabado.

Ito ay upang makahirit pa ng isang laro ang Lady Tamaraws at manatiling may tsansa sa pagsampa sa championship round.

May tangan na twice-to-beat advantage ang NU kaya dapat ay dalawang beses talunin ng FEU ang una upang makapsok sa finals.

Nabiyayaan ng bonus ang Lady Bulldogs dahil nag-No. 1 sila pagkatapos ng 14-game double round elimination tangan ang 12-2 card.

Pero tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang Lady Tams dahil dalawang beses silang pinasadsad ng Lady Bulldogs nang magharap sila sa eliminasyon.

Paniguradong babantayan ng Lady Tams ang pambato ng NU na sina Alyssa Solomon, Bella Belen at Evangeline Alinsug na mga nagliliyab ang mga laro.

Winalis ng Lady Bulldogs ang kanilang second round assignments kaya naman isa sila sa maiinit na teams ngayong season.

Samantala, bukas, Linggo namam ang isang pares ng semis kung saan magtatapat ang defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa alas:4 ng hapon.

No. 2 seed ang Golden Tigresses kaya sila ang may hawak ng insentibo. (Elech Dawa)