Pawang taga-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang 14 sa top 20 na mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na sahod noong nakaraang taon, ayon sa 2023 Report on Salaries and Allowances ng Commission on Audit (COA).

Si BSP Governor Eli Remolona Jr. ang pinakamataas ang sahod sa lahat ng opisyal ng gobyerno noong 2023 na P35.48 milyon ang kabuuang kinita kasama na ang suweldo, allowances, at iba pang mga benepisyo. Bago nanumpa si Remolona bilang BSP governor, naging Monetary Board member muna siya.

Si dating BSP Governor Felipe Medalla na pinalitan ni Remolona noong Hulyo 2023 ang pangalawa sa kanya na kumite naman ng P28.05 milyon. Noong 2022, si Medalla ang highest paid na pumalo ang kinita sa P34.17 milyon.

Pangatlo si BSP Deputy Governor Chuchi Fonacier (P26 milyon), pang-apat at pang-lima sina Monetary Board Members Anita Linda Aquino (P25.05 milyon) at Victor Bruce Tolentino (24.75 milyon).

Kabilang pa sa mga opisyal ng BSP na nasa top 12 sina Senior Assistant Governor Edna Villa (P23.52 milyon); Deputy Governor Francisco Dakila Jr. (P23.32 milyon); Senior Assistant Governor Elmore Capule (P22.34 milyon); Senior Assistant Governor Johnny Noe Ravalo (P21.6 milyon); Senior Assistant Governor Ilumindada Sicat (P21.12 milyon); Deputy Governor Eduardo Bobier (P21.01 milyon); at Senior Assistant Governor Ma. Ramona Gertrudes Santiago (P20.77 milyon).

May dalawa pang opisyal ng BSP na pasok sa top 20. Ika-16 si Deputy Governor Mamerto Tangonan (P16.89 milyon) at ika-20 si Deputy Governor Bernadette Fatima Romulo Puyat (P16.07 milyon).

Si Supreme Court Justice Alfredo Benjamin Caguioa ang ika-13 sa kinia na P19.65 milyon. Ika-14 si Solicitor General Medardo Guevarra (P17.81 milyon) at ika-15 si Development Bank of the Philippines president/chief executive officer Michael de Jesus (P17.04 milyon).

Si Government Service Insurance System (GSIS) president/chief executive officer Jose Arnulfo Veloso ang ika-17 sa kinit ana P16.63 milyon. Sumunod si Chief Justice Alexander Gesmundo (P16.32 milyon), at ika-19 si si Supreme Court Associate Justice Antonio Kho Jr. (P16.08 milyon). (Eileen Mencias)