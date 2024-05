Anuman ang paborito mong palabas sa TV o ang basketbol team na sinusuportahan mo sa NBA Playoffs, tiyak akong ramdam mo rin: Ang init sa Pilipinas ngayon.

Nasaan ka man sa Pilipinas, anuman ang trabaho mo: Ramdam mo ang init.

Sino man ang ibinoto mo sa nakaraang eleksyon, nararamdaman mo: Ang init.

Kahit pa ba may aircon ka sa kuwarto, ramdam mo ang perhuwisyo at init ng ulo pagdating ng bayaran ng kuryente. Kahit pa ba nakakapasok ka sa trabaho at nakakapag-aircon buong araw, sasakit ang ulo mo sa init kapag papasok ka sa umaga, o uubusin ka ng alinsangan sa gabi. Kahit naka-kotse ka, sa sandaling lumabas ka ng sasakyan, mapapaso ka.

Iba’t ibang antas, iba’t ibang karanasan, pero sadya talagang may mga bagay na di matatakasan: Ang init.

Kaya nga rin siguro tayo napapaalalahanan: May mga bagay na pinagdaraaanan ng lahat, bagkus, nagbibigkis sa atin bilang Pilipino.

Minsan, kahit napakalinaw na ng mga karanasang ito, parang nabubulag tayo. Produkto na siguro ito ng tinatawag na hyper-partisanship at polarization sa politika. Nagkakampo-kampo tayo, kaya sa halip na isentro sa isipan ang mga bagay na pareho nating dinaranas, nauuwi tayo sa tanong na “sino ba kasi ang nagkuwento.” Baka nasa kabilang panig sila. Baka kalaban sila.

Sa ngalan ng kinakampihan natin sa pulitika, pinagdududahan natin ang realidad: Na tinatraydor tayo ng sarili nating mga pinuno, at pumapanig sila sa mga dayuhang harapan nang sumasakop sa karagatang atin naman talaga. Ninanakawan tayo ng mga tiwali. Nagpapakalat sila ng kasinungalingan at pinag-aaway-away tayo– tayong sama-samang naiinitan, habang ang mga politikong ito ang nagpapakasasa, kabilang sa isang dakot ng mga taong hindi kailangang magtiis sa init ng araw, sa taas ng bill sa kuryente; silang mga may bodyguard na pumapayong sa kanila tuwing lalabas sila sa magagarang sasakyan.

Paminsan-minsan, may mga bagay na labas sa politika, na ipinapaalala sa ating hindi tayo ang magkakaaway dito. Tayo-tayo ang pinagkakaisa ng ating mga karanasan. Ng pagiging api. Ng pagtitiis. Ng pagkabalisa at pagkabanas. Ng nagliliyab na panahon.

May mga bagay na ipinapaalala sa atin: Pilipino tayo. Iisa ang karanasan natin.

Tayo ang tunay na magkakakampi dito.