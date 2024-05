Walang ginamit na pondo ng gobyerno sa pagdaraos ng Bicol Loco Hot Air Balloon Festival, ayon kay House committee on appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co.

Sinabi ni Co na noong una ay mayroong mga panukala na gamitan ng pondo ng gobyerno ang tatlong araw na event.

“No government funds dahil nag-fail ang bidding. Kaya sinagot ko na lang lahat ng gastos just to ensure the festival’s success,” sabi ni Co.

Binigyang-diin nito na isang investment ang naturang event para sa mga Bicolano at sa ikauunlad ng ekonomiya ng rehiyon.

“This is a marketing strategy to promote Bicol,” dagdag pa ni Co.

Ayon kay Co, wala siyang inaasahang kikitain sa ginastos niya subalit kumpiyansa itong magiging sulit ang ihahatid na pakinabang para sa mga Bicolano.

“The true return is in the form of community development and job creation,” sabi pa ni Co.

Sinabi rin ni Co ang plano na gawing permanenteng tourist attraction ang hot air balloon sa Bicol region.

“Layunin ng festival na ito na hindi lamang magbigay ng kasiyahan, kundi ipakilalang muli ang ganda ng Bulkang Mayon at iba pang likas na yaman ng Bicol sa buong mundo upang maengganyong bumisita ang mga local at mga foreign tourist,” sabi ni Co sa pagbubukas ng Bicol Loco Hot Air Balloon Festival sa Legazpi City, Albay nitong Biyernes, Mayo 3. (Billy Begas/Eralyn Prado)