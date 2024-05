‘3YO Locally Bred’ astig mga kalahok

LALAHOK ang mga pangarerang sina Boss Lady at Hans City sa 2024 Philracom “3-Year-Old Locally Bred Stakes Race” na ilalarga sa Mayo 19 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kina Boss Lady at Hans City, may 12 tigasing kabayo pa ang inaasahang aarangkada sa distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ang guaranteed prize na P500,000 na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kakarera ay sina Ano Noventa Y Seis, Beltuna, Every Sweat Counts, Jeng’s Had Enough, Mae Bell, Malibu Princess, Over Azooming, Shadow Oaks, Simply Jessie, Unli Burn, War Chief at Wolfthreefivenine habang si Boss Uno ang nasa reserve list.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Hans City, habang si class A rider Jeffril Tagulao Zarate ang rerenda kay Boss Lady.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P300,000, mapupunta sa pangalawa ang P100,000 habang P50,000, P25,000, P15,000 at P10,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P25,000 habang P15,000 at P10,000 ang second at third.

Samantala, ilalarga rin sa parehong petsa ang first leg ng Triple Crown Championship na lalahukan ng pitong mahuhusay na batang kabayo. (Elech Dawa)