KINUMPIRMA kahapon ng Department of Migrant Workers (DMW) na abot sa 100 caregiver ang kailangan ngayon sa iba’t ibang pasilidad sa South Korea.

Sa isang abiso ng ahensiya, isasagawa ang deployment sa ilalim ng Employment Permit System (EPS) pilot project sa pagitan ng Pilipinas at Republic of South Korea.

“The project aims to expand bilateral labor ties between the Philippines and Korea and assess the feasibility of a larger caregiver deployment plan between the two countries,” ayon sa ahensiya.

“About 100 Filipino caregivers will be recruited, screened, and employed to provide caregiving assistance to eligible Korean households with infants or young children, pregnant women, single parents, or working couples,” dagdag ng DMW.

Ayon sa Pre-Employment and Government Placement Bureau ng DMW, ang mga aplikante ay kailangang edad 24 hanggang 38 at may valid na Technical Education and Skills Development Authority o TESDA NC II Caregiving Certificate.

Ididiskuwalipika naman ang mga aplikanteng may criminal at drug record, may record ng deportasyon mula sa Korea at travel restriction sa Pilipinas, color blind at nanatili sa Korea ng higit sa limang taon na may E-9 (non-professional) o E-10 (maritime crew).