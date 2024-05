Yoshinobu Yamamoto nagmamarka sa Dodgers

MAY isa pang Japanese starting pitcher na hindi nagngangalang Shohei Ohtani ang gumagawa ng pangalan sa Los Angeles Dodgers.

Bumato ng six scoreless innings si Yoshinobu Yamamoto nang ilampaso ng Dodgers ang Arizona Diamondbacks Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Maynila).

Nailatag ang shutout win sa five-run second inning tampok ang two-run homer ni rookie Andy Pages.

Tuloy ang matikas na kamada ni Yamamoto sa una niyang Major League Baseball season matapos pumirma ng 12-year, $325 million deal noong offseason. Nangapa ang Japanese star sa first outing niya sa South Korea noong March 21 pero nagagamay na ang big league.

Namigay ang right-handed pitcher ng five hits, may two walks at naka-strike out ng lima.

Binuno ni Pages ang full count laban kay Jordan Montgomery bago hinambalos ang 429-foot homer sa left-center tungo sa 2-0 lead.

Pumitik ng RBI doubl si Austin Barnes, sinundan ng two-run single ni Mookie Betts para sa 5-0, naging 6-0 sa solo homer ni Will Smith. (Vladi Eduarte)