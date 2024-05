Vic Saludar na-KO Thai sa loob ng 37 segundo

HINDI na pinatagal ni dating two-time world champion Vic “Vicious” Saludar ang kanyang katunggaling Thai boxer na si Sanchai Yotboon matapos patumbahin sa loob lamang ng 37 segundo sa first round tungo sa pagkakapanalo ng World Boxing Organization (WBO) Oriental mini-flyweight title, Miyerkoles ng gabi, sa Mandaue City, Cebu.

Mas matagal pa ang mga isinagawang seremonyas tulad ng pagtugtog ng pambansang awit ng dalawang bansa at mga pagpapakilala sa mga pangunahing bisita, kung ikukumpara sa itinagal ng laban na itinulak ng Championship Boxing Development of the Philippines at ARQ Promotions.

Mabibilang ang mga binitawang suntok ng dalawang boksingero, kung saan kabilang rito ang matinding kanang suntok na tumama sa panga ni Yotboon upang sumadsad ito sa sahig. Sinubukan pang makatayo ng Thai boxer sa bilang ni referee Rey Caitom, Jr., subalit nanatiling pasuray-suray pa rin ang tingin nito at nabigong makabalik sa katinuan matapos ang bilang ng 10.

Dahil sa nakuhang pambihirang panalo ay napahaba ng 33-anyos na tubong Polomolok, Cotobato del Sur ang kanyang winning streak sa apat, na lahat ay nagtapos sa knockout na kinabibilangan ng mga biktimang sina Ariston Aton, Clyde Azarcon at Francis Jay Diaz para sa Asian Boxing Federation light-flyweight title noong Disyembre 16, 2023 sa Naga Sports Complex.

Nais muling mapalapit ni Saludar (25-6, 15KOs) sa world title bout, kung saan No. 2 ranked ito sa WBO minimumweight belt ni unbeaten Oscar Collazo, No. 6 sa World Boxing Association (WBA) title ni undefeated Thai boxer Thammanoon Niyomtrong at No. 13 ranked kay Ginjiro Shigeoka ng Japan para sa International Boxing Federation (IBF) championship belt.

Dahil sa magandang puwesto nito sa WBO rankings ay maaaring maitulak ang rematch kay Puerto Rican at ngayo’y naturalized American na si Collazo, na minsang nakaharap niya noong Hulyo 16, 2022 sa Crypto.com Arena sa Los Angeles, California na nagtapos sa 12-round unanimous decision.

Sa naturang laban ay kapwa bumagsak sa round 7 ang dalawang boksingero, subalit mas nanaig ang Puerto Rican-born boxer sa nakuhang 110-118 kay Raul Caiz, Jr, at dalawang 112–116 kina Pinoy judge Rey Danseco at Pat Russell.

Ipinaliwanag naman ng manager ni Saludar na hindi masyadong nakapaghanda si Saludar kontra Collazo dulot ng problema sa visa, kung saan hindi ito nakapag-adjust sa laban at nakapagpahinga nang mabuti. Gayunman, nagawa pa ring makasabay sa laban ni Saludar.

Minsang hinawakan ni Saludar ang WBO title nang talunin si Ryuya Yamanaka sa Central Gym sa Kobe, Japan dulot ng 12-round decision noong Hulyo 13, 2018 at nadepensahan kay Masataka Taniguchi sa 12-round decision noong Pebrero 26, 2019, habang nabitawan kay Wilfredo Mendez ng Puerto Rico sa 12-round decision matapos ang anim na buwan.

Muli naman itong nagkampeon noong Pebrero 20, 2021 nang kunin ang bakanteng WBA belt kay Robert “Inggo” Paradero sa 12-round split decision sa Binan Football Stadium sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, habang nawala rin ang titulo noong Disyembre 21 kontra Erick Sosa ng Dominican Republic sa 12-round split decision. (Gerard Arce)