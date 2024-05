Vhong emosyonal na pinasalamatan ang misis

Masaya at thankful na Vhong Navarro ang humarap sa Madlang People nitong Huwebes sa ‘It’s Showtime’.

After nga ng opening ay nagsalita siya sa naging hatol ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 kina Cedric Lee, Deniece Cornejo at dalawa pang kasama kaugnay ng serious illegal detention na kasong isinampa niya laban sa mga ito.

Una niyang pinasalamatan ang Panginoon.

“Gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat. Of course, maraming-maraming salamat Lord dahil lagi Kang nakagabay sa akin. Sa dami nang pinagdaanan ko sa buhay nandiyan ka, Ikaw ang naging sentro ko at napakatotoo Mo, kaya maraming-maraming salamat,” pahayag niya.

Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang ABS-CBN, Streetboys, ‘It’s Showtime’ family, at kanyang mga fans na hindi siya iniwan at pinabayaan.

“At marami pong salamat sa ABS-CBN, Sir Carlo, Tita Cory, Sir Mark, Ma’am Charo, FMG (Freddie Garcia), Direk Lauren dahil since Day 1 nandiyan po kayo, lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. At maraming-maraming salamat po kay Direk Chito (Roño), Streetboys, sa mga kaibigan ko, sa mga kuys, Wednesday Club dahil palagi kayong nasa tabi ko, hindi niyo ako iniiwan at pinapabayaan.

“And of course sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans na kung ano ang mga narinig niyong hindi maganda sa akin ay patuloy kayong nandiyan, sumusuporta at naniniwala.

“Sa staff ng ‘Showtime’, ‘Showtime’ family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo ang pasensiya niyo. Kasi minsan lutang ako, roller-coaster ang pinagdaanan ko. Ang hirap i-explain minsan, sabaw ako rito, pero nandiyan kayo kahit ang mga bitaw ko, mga hirit ko eh sablay papuntang norte, papuntang south. Hindi ko alam pero nandiyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal niyo ako.”

Pinasalamatan din niya ang kanyang mga anak pero naging emosyonal siya nang pasalamatan na niya ang kanyang asawa na si Tanya Bautista.

“Of couse sa family ko kay Yce, Bruno at sa dalawa kong nanay, kapatid ko, pamangkin ko salamat dahil naging matatag kayo kasama ko. Salamat sa pagmamahal niyo.

“Marami akong pagkukulang sa iyo pero hindi mo ako iniwan. Marami akong kasalanan pero nandiyan ka pa rin. Hayaan mong bumawi ako sa iyo sa abot ng aking makakaya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat,” emosyonal na pahayag ni Vhong.

Masaya naman ang mga kasama niyang host sa Kapamilya noontime show sa naging tagumpay niya sa kabanatang ito ng kanyang buhay.

After nga ng kanyang naging pahayag ay nag-group hug sila.

Bonggels! (Byx Almacen)