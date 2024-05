Teknik para mapanatiling sariwa ang broccoli

Pagkatapos mamalengke, may diretso sa kalan at meron namang iniimbak muna sa ref!

Tulad ng broccoli na isa sa masarap at healthy na gulay.

Ayon kay Amy Bragagnini, MS, RD, CSO, may mga tips para manatiling fresh ang broccoli.

Sa pamimili pa lamang nito, the best ang berdeng berde ang kulay.

“Be picky when you choose this delicious vegetable. You deserve the best!”

Bago naman ilagay sa ref, dapat ay linisin muna ito at saka tuyuin.

“Because broccoli needs a little breathing room, I store mine in a perforated bag to encourage airflow.”

Pwede rin itong ilagay sa isang plastik at hayaan lamang nakabukas para makahinga ang gulay.

Maaari itong magtagal ng tatlo hanggang limang araw.

Isa sa indikasyong malapit na itong mabulok ay kapag may kulay brown o dilaw na sa broccoli.

Kapag naman may makitang puti o itim, ito ay amag na kaya huwag nang kainin.

Nag-iiba rin ang amoy ng broccoli pag ito ay pabulok na.

Hanggat wala pang amag, pwede pang bumalik ang freshness ng broccoli ayon kay Bragagnini.

“I like to cut about 1/2 inch off the end of the stalk and place the broccoli in a bowl of water, stalk-down. It’s amazing that this simple step works!” payo niya. (Natalia Antonio)