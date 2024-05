Ryan Garcia todo sa pagtanggi na gumamit ng banned substance

NAGPOSITIBO sa ipinagbabawal na performance-enhancing substance na Ostarine si dating World Boxing Council (WBC) interim lightweight titlist Ryan “KingRy” Garcia bago at sa mismong araw ng malaking paninilat nito kay WBC junior-middleweight champion Devin “The Dream” Haney, dahilan upang ideklarang “No Contest” ang naturang laban noong Abril 20 na ginanap sa jampacked na Barclays Center sa Brooklyn, New York.

Ayon sa lumabas na urine samples na kinulekta bago ang laban, na napag-alaman matapos ang ilang araw ay kinakitaan ng pagpositibo ng Ostarine, na ginagamit ng maraming body builder para magpalaki ng mga muscle, mabilis na pagbabawas ng timbang at palakasin ang resitensiya habang nasa estado ng pagpapalaki at pagbabawas ng timbang, na isa sa mga hindi pinapayagan ng Voluntary Anti-Doping Association sa kanilang laboratory.

“Everybody knows that I don’t cheat,” pahayag ni Garcia sa video na inilabas sa X (dating twitter). “Never taken a steroid. … I don’t even know where to get steroids. … I barely take supplements. Big lies, I beat his ass,” dagdag ng 25-anyos mula Victorville, California, kung saan mariin namang pinaniniwalaan ng Golden Boy Promotions chief Oscar Dela Hoya ang pahayag ng kanilang boksingero. “Ryan has put out multiple statements denying knowingly using any banned substances — and we believe him.” (Gerard Arce)