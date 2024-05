Robert Bolick, NLEX makikisiksik sa Top 8

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

4:30pm – Magnolia vs Terrafirma

7:30pm – NLEX vs Rain or Shine

PAPASOK sa last three playdates ng PBA Philippine Cup 11-game eliminations, pitong teams ang nagwawagayway ng 5-win cards.

Top seed at twice-to-beat na sa quarters ang 10-0 San Miguel, pasok na rin ang 7-3 Ginebra na kailangang manalo sa NLEX sa Linggo para makuha ang win-once bonus.

Running third ang Road Warriors (5-4) kaakbay ang Magnolia (5-4). Sa ibaba nila ang Rain or Shine (5-5), TNT (5-5), Meralco (5-5) at Terrafirma (5-5). Nakaabang sa No. 9 ang NorthPort (5-6) kung sasapat ang 5 wins para humirit kahit playoff sa 8th at final spot.

Out na ang Phoenix (3-7), Blackwater (3-7) at Converge (2-9).

Laglagan ang NLEX at Elasto Painters sa second game ngayong Biyernes sa PhilSports Arena, hahabulin ang 6th ‘W’ na ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III ay matik sa top 8.

Krusyal din ang first game matchup ng Hotshots at Dyip.

Inaasahang babalik na sa Road Warriors si Robert Bolick, sinamahan ang kapapanganak na asawa kaya lumiban noong Linggo sa 120-103 loss sa San Miguel.

Sina Matt Nieto, Sean Anthony, Enoch Valdez at Jhan Nermal ang iba pang huhugutan ni coach Frankie Lim.

April 20 pa huling lumaro ang Elasto Painters, natagpas ang five-game winning run sa Magnolia 108-102 sa Tiaong.

Abangan din ang balikwas nina Adrian Wong, Andrei Caracut, Gian Mamuyac, Santi Santillan at Beau Belga.

Puwede pang maka-7 wins ang Magnolia at NLEX kaya hindi pa sigurado sa top two ang Gins. (Vladi Eduarte)