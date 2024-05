Kumpiyansa si House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol Party-list Rep. Elizaldy Co na makatutulong ang Bicol Loco Festival sa pagpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon at para makilala ito sa buong mundo.

Ginawa ni Co ang pahayag sa gitna ng ginagawang paghahanda ng Albay para sa kauna-unahang Bicol Loco Festival na gaganapin sa Mayo 3 hanggang 5. Layunin ng festival na maipakita sa mundo ang kagandahan ng Bulkang Mayon gayundin ang kultura ng rehiyon.

“This grand festival is more than just an event, it’s a platform for cultural exchange, a catalyst for economic development, and a grandiose expression of pride for the Mayon Volcano and the Bicol region’s vibrant heritage,” sabi ni Co.

“Through this grand festival, I envision a transformed Bicol, recognized globally, where the economy is as rich and lively as the experiences it offers,” dagdag pa nito.

Batay sa pahayag na inilabas ng tanggapan ni Co, ang festival ay sisimulan araw-araw ng Bicol Hot Air Balloon event. Sa gabi ay magkakaroon naman ng mga Original Pilipino Music (OPM) performances sa Old Legazpi Airport. (Billy Begas)