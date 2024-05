Police Captain todas sa sinitang kelot

TODAS ang isang Police Captain matapos itong barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang lalaki na kanyang sinita sa palengke sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte kahapon.

Dead on the spot ang biktimang si Police Captain Roland Moralde, nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB) ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (PRO-BARMM).

Ayon kay Police Major Christopher Cabugwang, hepe ng Parang Municipal Police Station (MPS), nangyari ang insidente pasado alas-onse nang umaga sa Parang Public Market na matatagpuan sa Barangay Poblacion 2 ng nasabing bayan.

Sa imbestigasyon, sisitahin sana ng biktima ang suspek nang makita niya itong may dalang baril pero agad siya nitong pinutukan sa ulo paglapit niya sa lalaki.

Mabilis na tumakas ang suspek matapos ang pamamaril.

Tinutukoy na ang pagkakakilanlan ng suspek para sa agaran nitong pagdakip. (Edwin Balasa)