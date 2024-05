Klaro sa ilang kongresista na bahagi ng planong siraan at pabagsakin ang administrasyong Marcos ang pagpapaharap sa Senado sa sinipang PDEA agent at tinawag na ‘leak guy’ na si Jonathan Morales.

Si Morales ang sinasabing nag-leak ng mga confidential information ng PDEA na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang celebrity sa paggamit ng ilegal na droga.

Aminado si Tingog Party-list Rep. Jude Acidre, palaisipan sa kanya kung bakit umeksena si Morales sa Senate hearing gayong ang naturang pagdinig ay ukol sa nakumpiskang droga sa Batangas.

“Naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin nung hearing sana ‘yun ay ma¬bigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas,” ayon kay Acidre sa press briefing.

“I think it becomes even more clear now na ito mga pangyayaring ito ay kaparte ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilized the current administration,” diin ni Acidre.

Sinegundahan ito ni Isabela Rep. Inno Dy kasabay ng pagkuwestiyon sa kredibilidad ni Morales.

“Nakakapagtaka na bakit po si Morales ay nandoon sa hearing, sa Senado sapagkat ang dapat tatalakayin nu’ng panahon na yoon ay ‘yung na seized na 1.9 tons ng shabu. Pero umabot na pinag-uusapan na ‘yung supposedly leaked PDEA documents which is so easy to fabricate nowadays,” saad ni Dy.

“‘Yung credibility nung taong nagsasalita na kung saan siya’y natanggal na sa kapulisan dati, meron din siyang mga hinarap na kaso, or findings sa PDEA, and then you’re gonna have him testify in Senate. So, are we gonna believe the agency itself? Or a former agent na wala namang kredibilidad,” dagdag pa ni Dy. (Eralyn Prado)