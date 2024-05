Para palakasin ang Gilas Pilipinas! Senator Sonny Angara isinusulong naturalization ni Bennie Boatwright

SINIMULAN ni Senador Sonny Angara ang proseso para sa citizenship bid ni Bennie Boatwright III, na tinitingnan bilang isa pang mahalagang karagdagan sa Gilas Pilipinas national men’s basketball team.

Si Angara, na nagsisilbing chairman ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, ay inihain nitong Lunes ang Senate Bill No. 2646, na naglalayong bigyan ng citizenship ang 27-anyos na si Boatwright.

Ito ay matapos ang mga paunang pagpupulong sa pagitan ni Boatwright at mga opisyal ng SBP, kasama ang pangulo nitong si Al Panlilio, na nagpahayag na ang koponan ay natagpuan ang “ang tamang tao”.

“Boatwright will be a very strong addition to the Gilas Pilipinas squad and will make us even more competitive in international tournaments including the Asian Games, World Cup and even the Olympics,” sabi ni Angara.

Ang 6-foot-10 na dating University of Southern California Trojans star ay may kahanga-hangang resume, na kabilang ang mga stint sa NBA G-League, Mexican Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Chinese Basketball Association (CBA) at sa Philippine Basketball Association (PBA).

Bilang USC Trojan, si Boatwright ay nakasama sa All-PAC-12 First Team para sa 2018-2019 season, kasama ang mga kasalukuyang manlalaro ng NBA na sina Jaylen Nowell, KZ Okpala at Matisse Thybulle.

Pamilyar na din sa mga tagahanga ng Philippine hoops si Boatwright matapos tulungan ang Beermen na manalo sa nakaraang PBA Commissioner’s Cup.

“Boatwright adds depth to Gilas Pilipinas. With his height and ability to shoot from the perimeter, Boatwright will definitely help the national team as a two-way player,” sabi ni Angara.

Inaasahang maghahain din ng counterpart measure sa House of Representatives si Antipolo City Rep. Robbie Puno, na nagsisilbing SBP vice chairman.

Kapag naturalized na, inaasahang magsisilbing backup si Boatwright sa kapwa naturalized player na si Justin Brownlee sa roster ng Gilas Pilipinas.

Ito ay magdadala sa apat na naturalized na mga manlalaro na magagamit para sa pambansang koponan na sina Brownlee, Ange Kouame, Utah Jazz star Jordan Clarkson at Boatwright.

Kinakatawan din nina Kouame at Boatwright ang kinabukasan ng Gilas Pilipinas, na si Brownlee ay naging 36 taong gulang na ngayong taon.

Si Boatwright ay nagpahayag ng matinding kagustuhang maglaro para sa Pilipinas, isang bagay na sinabi ni Angara na makakatulong sa kanyang citizenship bid. (Lito Oredo)