Pakinggan ang sigaw ng mga health worker: Nasaan na ang HEA? Ibigay na!

Saan man ako pumunta, kapag nakakaharap ko ang healthcare workers, ito ang panawagan nila. Kaya, bilang Chair ng Senate Committee on Health, patuloy ang ating apela sa Department of Health at Department of Budget and Management na gawing prayoridad ang pagsasakatuparan ng pangakong ito ng gobyerno sa health workers.

Nitong Martes, April 30, sa hearing ng Senate Committee on Health na ating pinamunuan, narinig nating lahat ang pangako at garantiya ni DOH Secretary Ted Herbosa mismo at ng DBM, na mamadaliin nila at gagawing prayoridad ang pagpoproseso sa nakabinbin pang Health Emergency Allowance o HEA para sa mga hindi pa nababayarang healthcare workers.

Isa tayo sa naging author at co-sponsor ng Republic Act 11712 o ang Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act noong 2022 na naglalayong magbigay ng dagdag na allowance sa kuwalipikadong health workers na nagserbisyo noong panahon ng State of Public Health Emergency dulot ng COVID-19 pandemic. Sa totoo lang, service rendered na ito, kaya dapat lang na bayaran na sa lalong madaling panahon.

Kasama ito sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon kaya umaasa ang maraming health workers na maisasakatuparan na ito alang-alang sa mga sakripisyo nila noong panahon ng pandemya. Maliit na halaga lang ito kumpara sa dugo at pawis na kanilang ipinuhunan sa ngalan ng kanilang tungkulin na proteksyunan ang buhay ng kanilang kapwa.

Tulad na lamang po ni Ms. Mary Jane Arendain Adela, isang barangay health worker mula sa Quezon, Palawan na ating nakilala sa pagbisita natin doon. Sa gitna ng init ng araw, humingi siya ng tulong sa atin na makuha ang HEA niya. Napakinggan din natin noong hearing ang mga midwives na ating nakilala sa convention ng Philippine League of Government and Private Midwives, Inc. (PLGPMI) noong nakaraan kung saan panay ang sigaw ng “HEA! HEA!” Nandoon din muli sa hearing ang mga health workers union representatives na binigyan natin ng oras at oportunidad na ilabas ang kanilang hinaing.

Sabi ko sa ating health workers, bukas ang aking tanggapan para sa inyo. Kaisa ninyo ako sa laban na ito. Gamitin ninyong avenue itong komite ng kalusugan sa Senado na ating pinamumunuan upang marinig ang inyong mga hinaing at makakuha ng sagot sa inyong mga suliranin.

Ang tugon naman ni DOH Sec. Herbosa sa sigaw ng health workers, “kakampi” rin daw natin siya sa pagsusulong sa inyong kapakanan at sa hangaring mabayaran na ang utang ng gobyerno sa ating health workers.

Importante ang “word of honor” kaya, Secretary Herbosa, aasahan namin iyan ha?

Maliban dito, tinawag ni Sec. Herbosa na “effective” ang ating isinulong na Malasakit Centers na aabot sa 10 milyong Pilipino na ang natulungan. Lalo pa raw susuportahan at ipagpapatuloy ng DOH ang programang ating sinimulan noon na nakakatulong sa mahihirap para mas marami pang pasyente ang matulungan sa kanilang pagpapagamot.

Bukod sa trabaho sa Senado, patuloy rin tayo sa pag-iikot sa bansa upang tumulong sa mga Pilipinong nangangailangan.

Noong April 25, nasa Lanao del Norte po ako para sa Provincial Barangay Leaders Congress doon. Dumalo rin tayo sa turnover ng Baroy Tourism Plaza, isang proyekto na ating sinuportahan. Namahagi rin tayo ng tulong sa 966 na mahihirap nating kababayan doon.

Noong April 26, inimbitahan ako sa Philippine Councilors League—Southern Leyte Chapter sa Tagaytay City. Dumalo rin ako sa pagtitipon ng Liga ng mga Barangay ng Sorsogon na ginanap sa Clark, Pampanga. Bukod dito, dumalo rin ako sa pagtitipon ng Naval Officers Qualification Course (NOQC) Charlie Alumni Association kinagabihan sa Taguig City.

Noong April 27, bumisita ako sa Urbiztondo, Pangasinan para sa blessing at ribbon-cutting ceremony ng kanilang Super Health Center. Bilang adopted son ng Pangasinan, tumulong din ako sa 270 Barangay Health Workers at 500 displaced workers sa aking pagbisita.

Sa sumunod na araw, April 28, dumalo naman tayo sa turnover ng itinayong Super Health Center sa Paniqui, Tarlac. Nasa inagurasyon din tayo ng bagong Paniqui Market na ating tinulungang maisulong noon pagkatapos itong masunog. Pinangunahan din natin ang pamimigay ng dagdag na suporta sa halos 348 na nawalan ng hanapbuhay sa Tarlac na ginanap sa bayan ng Santa Ignacia kung saan nabigyan din sila ng pansamantalang trabaho ng gobyerno. Pagkatapos nito, dumalo tayo sa Central Luzon Regional Athletic Association Meet sa San Jose bilang Chair ng Senate Sports Committee.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong noong April 29 sa 456 residente ng Parañaque City na nawalan ng hanapbuhay. Ang mga ito ay nakatanggap din ng tulong pangkabuhayan mula sa gobyerno.

Noong May 1, dumalo naman tayo sa Liga ng mga Barangay – Masbate Chapter Provincial Congress na ginanap sa Cebu City. Matapos ito, nagtungo rin ang aking opisina sa Brgy. Looc sa Mandaue City kung saan namahagi tayo ng dagdag na tulong sa mga kababayan nating nasunugan doon upang matulungan silang makabangong muli. Bukod pa ito sa tulong mula sa NHA na ating isinulong para may pambili ng pako, yero, at iba pang materyales sa pagsasaayos ng kanilang mga bahay ang mga biktima ng sakuna.

Nitong nakaraang mga araw, tumulong din ang aking opisina sa 48 biktima ng sunog sa Bislig City, Surigao del Sur; at 35 naman sa Parañaque City. Namahagi rin tayo ng karagdagang tulong sa 20 na bagong kasal na inorganisa ni Councilor Mikey Belmonte sa Quezon City.

Kasama ang mga lokal na pamahalaan, namahagi rin tayo ng dagdag na tulong sa mga mahihirap na komunidad kabilang ang 150 na benepisyaryo sa Calbiga, Samar; 600 sa Makilala, North Cotabato; 333 sa Sta. Praxedes, Cagayan; at 900 sa Talavera, Nueva Ecija.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na suporta sa 68 fire victims sa Tuburan, Cebu na nakatanggap din ng ayuda mula sa NHA para pampaayos ng bahay, sa ating pakikipagtulungan.

Sa mga nawalan ng trabaho, nagpamahagi rin tayo ng dagdag na tulong sa 88 sa Valenzuela City kasama si Brgy. Kagawad Keren Medina; at 177 sa Tarlac City, kasama si Mayor Cristy Angeles. Nagkaroon din ng orientation ang DOLE upang mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga ito.

Naisagawa na rin ang turnover ng Super Health Center sa Dipolog City, Zamboanga del Norte nitong nakaraang linggo, habang nagkaroon din ng groundbreaking ceremony sa Super Health Center sa Corcuera, Romblon. Isinulong natin ang Super Health Centers upang ilapit ang pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad.

Bilang inyong Mr. Malasakit, kaisa ninyo ako sa ating hangaring mabigyan ng kaukulang suporta ang mga sektor na nangangailangan. Basta para sa kabutihan ng bawat Pilipino, ipaglalaban ko po ang karapatan at kapakanan ninyo. Patuloy akong tutulong at magseserbisyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino!