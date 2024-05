Nagpalabas ang Department of Budget and Management (DBM) ng P3.744 bilyon na pondo para sa ‘Tulong Dunong’ program ng Commission on Higher Education (CHED) na ang makikinabang ay mga mahihirap subalit matatalinong estudyante sa kolehiyo.

Inaprubahan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang Special Allotment Release Order para pondohan ang nabanggit na programa ng CHED.

Sinabi ng kalihim na malaking tulong ang pondo lalo na sa mga estudyante na nahihirapan sa pinansiyal na gastos sa kanilang pag-aaral at magkakaroon sila ng pagkakataon na makatapos para sa mas magandang kinabukasan.

Ang ipinalabas na pondo ng DBM ay pakikinaba¬ngan ng 247,135 na mga estudyanteng naka-enroll sa mga kolehiyo at unibersidad para sa second semester ng Academic Year 2023-2024 at first semester ng Academic Year 2024-2025. (Aileen Taliping)