Mga ka-Misteryo tunay ngang nasa paligid lang natin ang mga Ekstraterestriyal dahil isang ka-Misteryo natin ang nabulaga sa nakitang alien.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Rowena ay kagagaling lamang sa isang pagtitipong-Espiritwal at ginabi na siya ng uwi nang bigla siyang nagulantang pagdating sa kanilang bahay.

Misteryo: “Paano ba ang nangyari? Pag-uwi mo ba may sumulpot na alien ?”

Rowena: “Ganito kasi kapapark ko lang pagdating sa condo unit ko nang hindi ko agad mabuksan yung pinto ng car. Nang pilitin kong buksan may nakita akong batang ET o alien being na naitulak ko at napasandal sa kabilang car sa parking area namin.”

Misteryo: “So kitang-kita mo ang hitsura ng batang ET?”

Rowena: “Oo nagulat nga ako kasi noon lang ako nakakita ng ganung being.”

Misteryo: “Anong hitsura ng nakita mo? Paki-describe nga para sa fans ng misteryo please.” Rowena: “Batang ET siya hanggang bewang ng tao ang taas na may malaking ulo. Parang brown skin siya na mahahaba ang mga braso pati daliri. Mabuto o bony siya at masakit ang hawak niya sa aking braso. Na-feel ko talaga yung puro buto niya.”

Misteryo: “Hindi ba siya hostile baka may intent siyang manakit?”

Rowena: “Wala akong ganun na naramdaman na hostile siya, happy siya I think kasi nakikita ko siya. Sumama pa yun sa unit ko kaya nga nagulat ang mga pusa ko lahat sila nakatingin sa kanya. Ano kayang alien species yung ganun?”

Misteryo: “Kung ganun na mababa lang at malaki ang ulo na almond shape ang eyes baka grey alien yan. Pero may ibang species nyan na matatangkad pero yan sabi nila mga inuutusan ng Reptilian beings. Yung nature ng greys ay hostile buti hindi ka sinaktan. Saka nang-a-abduct yan. Wala bang nangyaring bad sayo?”

Rowena: “Wala naman nangyaring bad saka friendly siya and curious. Later on bigla siya nawala yun pala sinundo na daw siya ng parents niyang sakay ng UFO.”

Kayo mga ka-Misteryo baka may katulad kayong karanasan sa nga alien o ET beings mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang reytsibayan.com at laging manood/makinig sa ating Gabi Ng Misteryo sa DZRH tuwing Sabado 10-11 PM.