Maynila, finalists sa Privacy Initiative of the Year

Kasama umano ang Lungsod ng Maynila sa finalists sa Privacy Initiative of the Year Awards 2024 ng National Privacy Commission (NPC).

Sinabi ni Manila Mayor Honey Lacuna, ang Maynila lang ang nag-iisang government institution naging

nominado sa prestihiyosong award.

Kasabay nito, nanawagan si Lacuna sa lahat ng Manilans na suportahan ang lungsod sa pamamagitan ng pagla-like at share sa sumusunod na video: https://www.facebook.com/share/v/kXnSfQs68SxrP6WX/?mibextid=w8EBqM&startTimeMs=27000

Sa nasabing video, ipinahayag ni Lacuna na “in a rapidly evolving digital age, data privacy has become paramount. It is my duty to ensure that your personal info is safeguarded at all costs.”

Samantala, pinaalalahanan naman ng NPC ang netizens na ang Facebook engagement ay isa lamang aspeto ng criteria at hindi lamang ito ang basehan ng judging.

Magugunita na noong isang buwan, ang city government ng Maynila ay nakakuha ng Seal of Registration mula sa NPC bilang patunay na ang Manila local government unit ay nangangalaga ng privacy rights ng kanilang mga residente.

Nangangahulugan umano ito na ang Maynila ay nakapag-comply sa registration requirements ng Data Privacy Act of 2012, gayundin sa Implementing Rules and Regulations at mga kailangan nito. (Juliet de Loza-Cudia)