Marco, Cristine daig pa nag-honeymoon

Parang nasa honeymoon stage sina Marco Gumabao, Cristine Reyes, ha!

Ang sarap-sarap, ang lambing-lambing, at nakakainggit talaga, na sasabihin mo nga, sana all, may dyowa sa panahon ng tag-init.

Eh, super romantiko nga kasi ni Marco, na sa caption pa lang, parang nilalanggam na sila, ha!

“Caramoan with love.

“Alam natin lahat kung gaano kahirap ibalanse ang buhay lalo na kung walang tutulong satin at pagtatawanan lang tayo. Pareho lang ‘yan sa pag-paddle board kasama ang mahal mo sa buhay. ‘Yung mahuhulog ka na, pero imbes na tulungan ka ay pagtatawanan ka na lang.

“Dios mabalos sa indo @cristinereyes @fionamackenzie9 @rreginacruz,” sabi ni Marco.

At siyempre, umulan ng matatamis na mensahe mula sa mga faney:

“Ako kinikilig ako wedding na please.”

“May kinikilig dito, ayiiiiiii.”

“Ang masasabi ko lang… sana all.”

“Tequila and pares ulit.”

“Tagal kong inantay new photos new together.”

“Dyusko! Bagay na bagay and nakakilig talaga. Ramdam ko ang love and happiness ng dalawang ito.”

“Sana all.”

“Caramoan with love daw.”

“Dito na lang po kami kinikilig.”

At may mga nagdududa nga, na baka sikretong kinasal na ang dalawa, ha!

Pero sa panahon ng social media, wala namang nakakalusot, kung sakaling may kinasal na mga artista, ha! (Dondon Sermino)