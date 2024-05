SAMPUNG katao ang nasawi habang 21 na iba pa ang nawawala dahil sa malawakang pagbaha na dulot ng malalakas na pag-ulan sa Rio Grande do Sul sa Brazil.

Nagsimula ang malakas na pag-ulan sa lugar noong nakaraang linggo kung saan abot na sa 3,400 residente ang nawalan ng tirahan nang tumaas ang baha sa kanilang lugar.

Ayon kay Governor Eduardo Leite, kinausap na niya si President Luiz Inacio Lula da Silva para sa kailangang tulong ng mga biktima.

“We are experiencing in Rio Grande do Sul the worst moment, the worst disaster in our history. It is absolutely, absurdly, extraordinarily serious what is happening in Rio Grande do Sul right now. And unfortunately, it will get worse,” ani Leite.

Dahil dito, iniutos na ni Leite ang suspensiyon ng mga klase sa buong estado.