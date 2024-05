Maguindanao at Cotabato nakakaahon na sa bakas ng digmaan

Noong araw kapag sinabi mong Maguindanao at Cotabato ay kaguluhan, patayan at giyera agad ang naiisip ng mga tao. Dito madalas ang ambush at mga sagupaan.

Dahil na rin sa mga kaguluhang ito partikular ang mga labanan ng tropang gobyerno at rebeldeng Moro, hanggang ngayon ay kabilang pa rin sa pinakamahihirap na lalawigan sa bansa ang Maguindanao at Cotabato.

Ang kabuhayan dito ng mga tao ay karamihang pagtatanim. Ito’y sa kabila ng katotohanang kulang sa irigasyon ang kanilang mga taniman.

Noong mga huling taon ng administrasyon ni FEM, ang Malitubog Maridagas Irrigation Project (MMIP) ay isinulong upang mapalakas ang sector ng agrikultura at ang lokal na ekonomiya ng dalawang lalawigan sa layuning maiahon sa matinding kahirapan ang mga residente.

Ang Stage 1 ng MMIP ay inumpisahan noong 1989. Sakop ng initial phase ang 5,562 ektarya sa Maridagao at 1,611 ektarya sa upper Malitubog service area. Noon namang 2011 hanggang 2015 ay itinuloy ang Stage 2 kung saan nasaklaw nito ang croplands sa Pangalungan at Datu Montawal sa Maguindanao del Sur gayundin ang Pikit at Alaosan sa Cotabato. Saklaw naman nito ang 9,528 ektarya. Ang proyekto ay may 3,100 benepisyaryo.

Nagpapatagal sa implementasyon ng MIIP ang mga pagbaha at ang problema sa right of way pero noong taong 2023 sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, umarangkada pa ang naturang proyekto. Ang MMIP-2 ay sumasaklaw sa kabuuang agricultural land area na 9,5428 ektarya sa North Cotabato at Maguindanao del Sur. Tinatayang nasa 4,000 magsasaka sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ang matutulungan ng irigasyon lalo na ngayong patuloy na nakakaranas ng El Niño ang bansa.

Sa pagpupursige pa ni PBBM, nakapagtayo ng farm-to-market service road para mas mapagbuti ang pagbibiyahe ng mga lokal na produkto patungo sa mga pamilihan at iba pang lugar. Nagbigay naman ito ng malaking tulong sa lokalidad.

Sa ngayon, tunay na malaking transpormasyon ang unti-unting nagaganap sa dalawang lalawigan dahil mula sa isang combat zone ay unti-unti na itong nakakawala at nagiging isa nang lumalagong economic zone sa ilalim ng magandang pagtitimon ni PBBM.

Kahit may El Niño phenomenon ay nananatiling maganda ang produksyon ng bigas sa Cotabato at Maguindanao. Nasa phase 2 pa lamang ang MMIP kaya naman ano pa kaya ang magiging senaryo kapag natapos ang Phase 3 nito.

Tiyak na magiging rice granary ng Mindanao ang BARMM. Ang lupang pangako na dating natitigmak ng dugo ay magiging luntian hanggang ginintuan dahil magiging malusog ang mga palayan sa tulong ng MMIP. Naniniwala kaming bago matapos ang termino ni PBBM ay iiwan niya ang tunay na progreso sa rehiyon.

At batid naman natin na ang madalas pinagmumulan ng pag-aaklas ay ang kahirapan. Kaya kung maiibsan ang kahirapan sa Maguindanao at Cotabato, hindi malayong tuluyan nang makamit ang hinahangad na kapayapaan sa buong Mindanao.

Progreso, kapayapaan ang tinatahak ni PBBM. Sana lamang ay magtuloy-tuloy ito at hindi maapektuhan ng mga kung mga politikong ayaw maghintay ng kanilang panahon at tuloy sa pagpapakalat ng kung anu-anong paninira.

Alang-alang sa bayan at sa mga naghihintay nating kababayan, hayaan na lamang sana nilang matapos ng Pangulo ang kanyang termino at matupad ang mga ipinangako niyang nagkakaisang pag-ahon sa kahirapan.