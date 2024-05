Kathryn enjoy sa buhay minus Daniel

Kinaaliwan ng netizens at solid fans ni Kathryn Bernardo ang nag-viral na picture ng aktres na masayang naggu-grocery sa isang sikat na supermarket kahapon.

Sa trending photo ay makikitang nakasakay pa si Kath sa harapan ng grocery cart habang tulak-tulak ng kaibigang si Arcee Capili na kasama niya sa pamimili. Pinost ito ni Arcee sa kanyang Instagram account last Wednesday.

Happy ang mga faney dahil kitang-kita raw sa mukha ng aktres ang kasiyahan.

Parang nasasanay na ang KathNiel fans na makitang nasa magkahiwalay na mga event ai Kath at ang dati niyang kasintahan na si Daniel Padilla.

Habang naggu-grocery kasi si Kath ay hindi rin matatawaran ang happiness sa aura ni Daniel noong Miyerkoles na dinumog ng fans sa soft opening ng bago nitong business venture na J’Castles sa Tanauan, Batangas.

Tanggap na ng fans nina Kath at Deej na may sari-sarili na silang lakad at proyekto at happy sila sa solo era ng mga idolo.

‘Yun na!