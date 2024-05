Kath bet gawing hurado Alden eeksena sa Miss Universe PH

Ang bongga ni Alden Richards, na siya nga ulit ang host ng Miss Universe Philippines. Ang dami ngang na-excite na muling makita si Alden na napapaligiran ng magagandang dilag mula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

“Alden Richards is back to host the coronation of Miss Universe Philippines 2024! Watch the finals on May 22, 2024 at the SM MOA Arena!” anunsiyo ng Miss Universe Philippines group.

Pero siyempre, dahil na-mention ang pangalan ni Alden, kasunod na agad ang hiling ng mga fan na kuning judge si Kathryn Bernardo.

“Sana kuning judge si Miss Kath! Hehe.”

“Oh Filipino men, you have my heart!”

“So excited for this, meaning nagustuhan nila ‘yung hosting skill mo pakagaling naman kasi.”

“Wow. Excited for this, Alden. Congratulations!”

“Hala, manonood ako ng MUPH because of @aldenrichards02.”

“Yey, ang saya, si Alden ang host.”

Ang saya lang, na host pa lang, bongga na agad.

Pero, mukhang malabo nga na maging isa rin sa mga hurado si Kathryn, ha! (Dondon Sermino)