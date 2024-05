Jimboy Estrada, Binan pinataob Imus Agimat

NAGPAMALAS ng magandang shooting si incoming Letran Knights rising star John Sherick “Jimboy” Estrada upang pagbidahan ang pagpapahaba ng winning streak ng Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX matapos araruhin ang Imus Agimat VA Drones sa iskor na 84-67, habang kapwa naman nagtagumpay ang Davao Occidental Tigers at Batangas City Tanduay Rhum Masters sa magkahiwalay na tagpo sa pagpapatuloy ng aksiyon ng 6th Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa Batangas City Coliseum.

Rumehistro ang rising basketball star na si Estrada ng 19 puntos mula sa 9-of-14 shooting kasama ang apat na rebounds at tatlong assists bilang special guest player license (SGL) na maglalaro sa Letran Knights sa darating na 100th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa darating na 2024-2025 academic year.

Naging malaking bahagi si Estrada ng five-peat title run ng NAASCU champions na St. Clare College-Caloocan noong 2022, kung saan parehong nakuha nito ang MVP at Rookie of the Year award para sa ika-anim na titulo ng nasabing koponan. Nagsisilbi ito ng isang taong residency para sa Letran upang asahang humalili kina scoring guard Kurt Reyson at big man Paolo Javillonar.

Gayunman, mayroong nalalabing ilang Linggo si Estrada sa paglalaro sa Binan o MPBL dahil aabutin na ito ng panibagong panukala ng NCAA patungkol sa pagbabawal ng SGL sa mga professional league hanggang Hunyo 1, kung saan pansamantalang pinapayagang makalaro ang mga collegiate players nang hindi nawawala ang pagiging amateur status ng mga ito.

Nakatulong naman ni Estrada sa malaking panalo ng Binan, na umangat sa 3-0 kartada, sina Jaymar Gimpayan na kumana ng double-double sa 14 points, 13 rebounds, tigalawang assists at steals at isang shot block, gayundin si Robbie Manalang sa 11 points at tigagalawang assists, rebounds at steals.

Lalo namang nasadlak sa 0-5 marka ang Imus na sinubukang iangat ni John Rey Sumido sa 18 pointts, katulong sina Luis Tapenio na may doble-doble pigura sa 11 points, 15 rebounds at apat na assists, at tig-10 points nina Russelle Aniban at Fil-American Richard Popovic.

Nakabawi naman ang Batangas City (4-1) sa huling pagkatalo nang ibigay ang unang pagkatalo ng Rizal Xentro Mall Golden Coolers (4-1) sa 70-63 mula sa pangunguna ni Levi Hernandez sa 15 points at pitong rebounds, habang nakuha naman ng Davao ang kanilang ikatlong panalo laban sa nangungulelat na Muntinlupa Cagers ELBURG Paramount (0-5) sa bisa ng 82-66 dulot ng mainit na shooting sa tres ni James Martinez sa 18 points mula sa 4-of-6 shooting sa three-point area. (Gerard Arce)